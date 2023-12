Lohne - Einbruch in eine Wohnung Am Sonntag, 17.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr, gelangten zwei bislang unbekannte Personen auf das Dach eines Möbelhauses in der Landwehrstraße. Dort versuchen über ein Fenster in eine Wohnung im Obergeschoß des Gebäudes einzubrechen. Als die Unbekannten durch eine Bewohnerin bemerkt wurden, flüchteten sie zu Fuß vom Tatort. Es soll sich dabei um zwei junge, dunkel gekleidete Männer gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.



Vechta - Diebstahl einer Geldbörse



Am Samstag, 16. Dezember 2023, 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Große Straße die Geldbörse samt Inhalt einer 62-jährigen Frau aus deren mitgeführter Handtasche. Zur genannten Zeit hielt sich die 62-Jährige auf dem Weihnachtsmarkt auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.



Lohne - Einbruch in eine Wohnung



Am Sonntag, 17. Dezember 2023, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses in der Meyeresch. Hier brachen sie dann in das Haus ein und entwendeten Werkzeug und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.



Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen



Am Sonntag, 17. Dezember 2023, gegen 10.05 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer auf der Portlandstraße in Richtung Bahnhofsstraße. An der Kreuzung fuhr er über die rote Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Autofahrer aus Steinfeld, welcher mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann von der Bahnhofstraße kommend nach links auf die B214 abbiegen wollte. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt.



Damme - Pedelec-Diebstahl



In der Zeit zwischen Freitag, 15. Dezember 2023, 22.00 Uhr und Samstag, 16. Dezember 2023, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Liq, welches in einem Carport in der Holdorfer Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.



Damme - Einbruch in eine Pizzeria



In der Zeit zwischen Freitag, 15. Dezember 2023, 22.00 Uhr und Samstag, 16. Dezember 2023, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einer Pizzeria in der Straße Kirchplatz und entwendeten Bargeld, Schlüssel und Gutscheine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.



Vechta - Verbrauchermarkt überfallen



Am Samstag, 16. Dezember 2023, gegen 21.17 Uhr, wollten drei Mitarbeiter des Verbrauchermarktes gerade das Gebäude durch einen Nebeneingang verlassen, als diese durch einen maskierten Täter, unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe, zurückgedrängt wurden. Der Unbekannte forderte sie auf, sämtliches Scheingeld auszuhändigen. Der unbekannte Täter flüchtete mit Bargeld als Raubgut in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wurde als ca. 20 bis 30 Jahre alt und ca. 170cm bis 175 cm groß beschrieben. Zudem soll er eine normale Statur gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Er sprach flüssiges, akzentfreies Hochdeutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.



Lohne - Verkehrsunfallflucht



Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, in der Zeit von 16.15 Uhr bis 18.15 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw in Lohne, Lindenstraße, einen braunen Mercedes-Benz, V 250d, der auf dem dortigen Parkplatz abgestellt war, an der linken hinteren Stoßstange und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.