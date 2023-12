Vechta - Diebstahl Am Montag, 18.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, von 8.45 Uhr bis 10.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Fahrradkorb samt Inhalt von einem Fahrrad, welches in der Marienstraße vor einem Ärztehaus mit Apotheke stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.



Goldenstedt - Sachbeschädigung



Von Donnerstag, 14. Dezember 2023, 18.00 Uhr bis Freitag, 15. Dezember 2023, 18.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Schillerstraße auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier beschädigten sie insgesamt vier Lichterketten der Weihnachtsbeleuchtung, indem sie diese durchschnitten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 60,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.



Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Montag, 18. Dezember 2023, gegen 12.10 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Vechtaer Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem steht er im Verdacht, bislang einen gefälschten Führerschein genutzt zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.



Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Montag, 18. Dezember 2023, gegen 15.19 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt auf der Oldenburger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch gegen seine Ehefrau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie die Fahrt zugelassen hatte.



Dinklage - Verkehrsunfallflucht



In der Zeit zwischen Dienstag, 12. Dezember 2023, 7.00 Uhr und Freitag, 15. Dezember 2023, 18.00 Uhr, stieß eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einem LKW beim Rangieren gegen einen Mercedes-Benz, welcher in der Boschstraße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.



Steinfeld - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol



Am Montag, 18. Dezember 2023, gegen 11.00 Uhr, fuhr eine 41-jährige Autofahrerin auf der Straße Am Mühlenbach und wollte hier auf einen Parkplatz aufbiegen. Dabei streifte sie einen anderen Pkw, welcher dort geparkt stand. Der Unfall wurde durch eine Zeugin gemeldet. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stehen und gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt untersagt.



Lohne - Verkehrsunfallflucht



Am Montag, 18. Dezember 2023, zwischen 7.45 Uhr und 13.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen BMW 3er, welcher in der Lindenstraße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.



Lohne - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol



Am Montag, 18. Dezember 2023, gegen 23.50 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Radweg der Langweger Straße in Richtung Autobahn. Dabei kam er vom Radweg ab und prallte gegen eine Laterne. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.