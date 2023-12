Lohne - Diebstahl In der Zeit zwischen Samstag, 9.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023 und Mittwoch, 20. Dezember 2023, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einer Garage in der Straße Am Sillbruch einen Kompressor sowie eine Motorsäge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.



Damme - Pedelec-Diebstahl



IN der Zeit zwischen Dienstag, 19. Dezember 2023, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 20. Dezember 2023, 7.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Kalkhoff Endeavour, welches in der Straße Neue Geest verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.



Damme - Kfz-Aufbruch



Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, zwischen 13.30 Uhr und 13.35 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person eine Scheibe eines VW Transporters ein und entwendete eine Tragetasche, in der sich u.a. Bargeld befand. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.



Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 3.10 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Visbek auf der Rechterfelder Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Drogen



Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, 20.15 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Bünde auf der Straße Beim Alten Flugplatz und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.



Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person



Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, gegen 7.30 Uhr, wollte eine Anwohnerin gerade eine Mülltonne im Ulmenweg an die Straße stellen, während ein 55-jähriger Fahrer eines Abfallsammelfahrzeugs mit dem Seitenlader einen Abfallbehälter leerte. Beim Herunterlassen des geleerten Abfallbehälters wurde die Frau vom Seitenlader getroffen und leicht verletzt.



Damme -Verkehrsunfallflucht



In der Zeit zwischen Montag, 4. Dezember 2023, 8.00 Uhr und Sonntag, 17. Dezember 2023, 18.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw vermutlich beim Vorbeifahren bzw. Anfahren einen Mercedes-Benz C250d, welcher im Jugendherbergsweg geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.



Damme - Verkehrsunfallflucht



Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, gegen 17.00 Uhr, fuhr eine unbekannte Person mit einem schwarzen SUV auf der Gramker Straße in Richtung Holdorfer Straße. In einer Rechtskurve geriet die Person auf den Gegenfahrstreifen und streifte den entgegenkommenden Pkw eines 29-jährigen Fahrers aus Damme. Dadurch wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Person mit dem SUV setzte die Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.



Vechta - Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen



Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 17.37 Uhr, fuhren eine 43-jährige Autofahrerin aus Wildeshausen, ein 34-jähriger Autofahrer aus Dinklage und ein 25-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Rombergstraße in Richtung Sophienstraße. Die 43-jährige Frau und der 34-jährige Mann mussten verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit reduzieren. Der 25-jährige Autofahrer fuhr daraufhin hinten auf. Durch diesen wurden die 43-jährige Autofahrerin und der 34-jährige Autofahrer leicht verletzt.



Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person



Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 16.55 Uhr, fuhr ein 86-jährige Autofahrer auf der Buchholzstraße in Richtung Stoppelmarkt. An der Ampel überquerte er bei Rotlicht die Fahrbahn und es kam zum Unfall mit einer bevorrechtigten, von rechts kommenden 38-jährigen Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt.