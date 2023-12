Dinklage - Diebstahl von Kennzeichen In der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Dezember 2023, 19.00 Uhr und Donnerstag, 21.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide rumänische Kennzeichen von einem BMW X3, welcher in der Rombergstraße/Ecke Am Rathausplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.



Vechta - Diebstahl eines Pedelec



Am Donnerstag, 14. Dezember 2023, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 16.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Junkerstraße auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie aus einem Schuppen ein gesichertes, schwarzes Pedelec des Herstellers Pegasus, Modell Strong Evo 5R. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.



Vechta - Diebstahl eines Pedelec



Zwischen Mittwoch, 20. Dezember 2023, 23.30 Uhr und Donnerstag, 21. Dezember 2023, 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Pedelec der Marke Kalkhoff, welches bei einer Gaststätte in der Großen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.



Vechta - Verkehrsunfallflucht



Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, von 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr wurde im Falkenweg ein blauer Mercedes-Benz, C-Klasse, der auf dem dortigen Parkplatz einer Arztpraxis abgestellt war durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren aus einer Parklücke, an der linken Heckseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.



Lohne - Verkehrsunfallflucht



Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, zwischen 6.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug vermutlich beim Parkvorgang einen Ford Ka, welcher in der Overbergstraße auf einem Parkplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.