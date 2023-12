Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 22.12.2023, beschädigte in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 14:50 Uhr ein unbekannter Verursacher vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug mit der Tür einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Netto-Marken-Discount in Goldenstedt abgestellten blauen VW Touran.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.