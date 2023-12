Dinklage - Einbruchsversuch in Lebensmittelmarkt Am Sonntag, 24.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 14.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter in Dinklage, Ortsteil Wulfenau, Quakenbrücker Straße, sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum eines Lebensmittelmarktes zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Das Geschäft wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.



Vechta - Brand einer Mülltonne



Am Samstag, 23. Dezember 2023, in der Zeit von 01.45 Uhr bis 02.20 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vechta, Ortsteil Langförden, auf dem Laurentiusplatz in der Lange Straße, eine Mülltonne in Brand. Der Brand wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Langförden gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.



Bakum - Diebstahl eines Pedelec



Von Montag, 25. Dezember 2023, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 26. Dezember 2023, 12.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Bakum, Am Mühlenbach, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein schwarzes Pedelec des Herstellers E-Bike Manufaktur, Modell Advanced Treckking Pro X. Das Pedelec verfügt über eine 10-Gang-Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.



Vechta - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf



Am Freitag, 22. Dezember 2023, 18.45 Uhr, überquerte eine 28-jährige aus Vechta fußläufig den Kreuzungsbereich Oyther-Straße / Ravensberger Straße. Hierbei wurde sie von einem dunklen Kombi eines bislang Unbekannten touchiert, welcher nach rechts in die Oyther Straße einbog. Die 28-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die 28-Jährige zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.



Bakum - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf



Am Dienstag, 26., Dezember 2023, 17.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Führer eines Pkw in Bakum, Mühlenweg, den schwarzen BMW, 1er-Reihe, eines 26-Jährigen aus Cappeln im Bereich der vorderen linken Seite. Der Pkw war zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß am dortigen Straßenrand abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) in Verbindung zu setzen.



Lohne - Einbruch in Wohnhaus



Zwischen Sonntag, 24. Dezember 2023, 10.00 Uhr, und Dienstag, 26. Dezember 2023, 16.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnhaus in der Straße In der Bergmark ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.



Vechta - Sachbeschädigung an Eingangstür



zwischen Montag, 25. Dezember 2023, 16.00 Uhr, und Dienstag, 26. Dezember 2023, 04.25 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mutwillig die Glasscheibe der Eingangstür einer Gaststätte Beim Alten Flugplatz. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel. (04441) 9430 entgegen.



Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Dienstag, 26. Dezember 2023, wurde um 05.15 Uhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Vechta in der Wintermarsch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie seit einigen Monaten nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Gegen die Halterin des Fahrzeuges, eine 51-Jährige aus Vechta, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.



Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss



Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, wurde gegen 01.30 Uhr auf der Holdorfer Straße eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Holdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Da sich die 20-Jährige noch in der Probezeit befand und zudem unter 21 Jahre alt war, wurde ein Verfahren eingeleitet.



Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht



Am Dienstag, 26. Dezember 2023, kam es gegen 12.25 Uhr in der Kolpingstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter schwarzer MERCEDES-BENZ E300 beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.



Vechta - Verkehrsunfall



Am Dienstag, 26. Dezember 2023, kam es um 16.25 Uhr auf der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befuhrt die Straße Am Klapphaken in Fahrtrichtung Kolpingstraße. Im Kreuzungsbereich übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen 22-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Insassen der beteiligten PKW blieben unverletzt.



Damme - Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer



Am Dienstag, 26. Dezember 2023, wurde durch aufmerksame Bürger gegen 21.10 Uhr auf der Mühlenstraße ein schwer verletzter Pedelec-Fahrer auf der Straße liegend aufgefunden. Dieser war augenscheinlich alleinbeteiligt gestürzt. Die Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und nahmen eine Erstversorgung des 47-Jährigen vor. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 47-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Atemalkoholwert betrug 1,58 Promille. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Pedelec wurde zwecks Eigentumssicherung auf der Dammer Polizeidienststelle untergestellt. Aufgrund von Gefährdung des Straßenverkehrs wegen Trunkenheit wurde ein Strafverfahren gegen den 47-Jährigen eingeleitet.