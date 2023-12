Vechta - Diebstahl einer Handtasche Am Samstag, 23. Dezember 2023, 04.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, die schwarze Handtasche samt Inhalt einer 26-Jährigen aus Vechta.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Zur genannten Zeit hielt sich die 26-Jährige in einer dortigen Gaststätte auf. Ihre Handtasche hatte sie neben sich abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.



Damme - Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf Geschäft für Tierbedarf



Am Mittwoch, 27. Dezember 2023 kam es gegen 18.55 Uhr in der Lindenstraße zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Fachhandels für Tierbedarf: Ein bislang unbekannter Täter bedrohte die 46-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem diese das Geld in einem von ihm mitgeführten schwarzen Rucksack verstaut hatte, flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Vördener Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:



- ca. 190 bis 195 cm groß,

- kräftige Statur,

- sprach Deutsch mit Akzent,

- kurz rasierte Haare,

- bekleidet mit: Cappy, kurze, schwarze Steppjacke, blaue Jeans,

dunkle Turnschuhe und schwarze Handschuhe.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.



Lohne - Einbruch in Waldhütte



Zwischen Donnerstag, 21. Dezember 2023, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 27. Dezember 2023, 17.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Waldhütte im Bokhorster Damm ein und entwendeten einen darin befindlichen Fernseher, eine Musikanlage sowie alkoholische Getränke und Leergut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.



Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss



Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, wurde gegen 20.00 Uhr in der Marienstraße ein 30-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Damme einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sein Atemalkoholwert betrug 1,72 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Steinfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, kam es gegen 13.00 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 49-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne befuhr in Schlangenlinien die Lohner Straße in Fahrtrichtung Lohne. In Höhe der Einmündung Am Ondruper Berg kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

frontal gegen einen Baum. Der 30-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lohner erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Seine Atemalkoholkonzentration betrug 2,59 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 10000 Euro.



Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, kam es gegen 15.10 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 60-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta und ein 77-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne befuhren in der genannten Reihenfolge die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich fuhrt die 60-Jährige zu weit in die Hauptstraße hinein, setzte ihr Fahrzeug zurück und stieß gegen den PKW des Lohners, wodurch leichter Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstand. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Vechtaerin massiv unter Alkoholeinfluss stand: Ihr Atemalkoholwert betrug 2,19 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.