Dinklage - Brand Am Montag, 1. Januar 2024, gegen 23.20 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Papierpresscontainer in der Webergasse in Brand.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden am Container, der noch nicht näher beziffert werden konnte.



Holdorf - Trunkenheit im Verkehr



Am Dienstag, 2. Januar 2024, gegen 3.00 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf der Umgehungsstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.



Dinklage - Versuchter Einbruch



In der Zeit zwischen Freitag, 22. Dezember 2023, 14.30 Uhr und Sonntag, 31. Dezember 2023, 11.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Schulhof im Höner-Mark-Weg und versuchten dort erfolglos in das Schulgebäude einzubrechen. Anschließend drangen sie gewaltsam in den dortigen Kindergarten ein, erlangten jedoch kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.



Dinklage - Einbruch



In der Zeit zwischen Samstag, 30. Dezember 2023, 16.00 Uhr und Sonntag, 31. Dezember 2023, 1.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Doppelhaushälfte in der Heinrichstraße ein und entwendeten Modeschmuck und Dokumente. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.



Dinklage - Dieseldiebstahl



In der Zeit zwischen Donnerstag, 28. Dezember 2023, 18.00 Uhr und Samstag, 30. Dezember 2023, 6.50 Uhr, gingen bislang unbekannte Personen den Tank eines Transporters in der

Quakenbrücker Straße an und entwendeten ca. 65 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.



Vechta - Pkw angegangen



Am Samstag, 30. Dezember 2023, zwischen 18.55 Uhr und 20.00 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Seitenscheibe eines Kia ein und entwendeten eine Handtasche. Der Wagen stand zu dieser Zeit in der Graf-von-Galen-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.



Visbek - Einbruchsversuch in Wohnhaus



Am Freitag, 29. Dezember 2023, gegen 04.00 Uhr versuchten sich unbekannte Personen im Schillmühlenkamp Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Es blieb beim Versuch, das Gebäude wurde nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445795047-0) entgegen.



Damme - Pkw angegangen



In der Zeit zwischen Freitag, 29. Dezember 2023, 19.00 Uhr und Samstag, 30. Dezember 2023, 4.20 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Scheibe eines Hyundai i20 im Ulmenweg ein und entwendete eine Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.