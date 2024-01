Vechta - Diebstahl eines PKW-Außenspiegels Von Montag, 01. Januar 2024, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 02.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Januar 2024, 09.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Driverstraße, die beiden Außenspiegel eines blauen VW Golf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-) entgegen.



Lohne - Diebstahl von Wandfarbe, Lebensmitteln und Sonstigem



Zwischen Samstag, 23. Dezember 2023, 12.00 Uhr, und Dienstag, 02. Januar 204, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Kellerabteil Am Tennisplatz einen Eimer mit 15 Litern Wandfarbe.

Zwischen dem 29. Dezember 2023, 12.00 Uhr, und dem 02. Januar 11.00 Uhr, wurden dann aus einem weiteren Kellerabteil diverse Lebensmittel, eine Autobatterie sowie Schuhe entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.



Vechta - Diebstahl eines E-Scooters



Von Samstag, 30. Dezember 2023, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 02. Januar 2024, 00.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, einen E-Scooter des Herstellers SEGWAY, Modell Ninebot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943)0) entgegen.



Lohne - Diebstahl von Spirituosen und Bargeld



Zwischen Montag, 01. Januar 2024, 15.15 Uhr, und Dienstag, 02. Januar 2024, 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Dorfgemeinschaftshaus an der Dinklager Straße ein und entwendeten Bargeld und Spirituosen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.



Steinfeld - Sachbeschädigung



Am Montag, 01. Januar 2024, um 05.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe eines Windfangs in der Sudetenstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.



Damme - Sachbeschädigung an PKW



Am Dienstag, 02. Januar 204, zwischen 07.30 Uhr und 14.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Rüschendorfer Straße die PKW eines 43-Jährigen aus Damme. Es handelt sich dabei um einen blauen BMW X1 sDrive 18d sowie um einen braunen Geländewagen SKODA Kodiaq. Beide Fahrzeuge wurden mutwillig im Bereich der Seitentüren zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.



Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht der Urkundenfälschung



Am Dienstag, 02. Januar 2024, wurde um 18.45 Uhr auf der Großen Straße ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Holdorfer händigte den Beamten einen ausländischen Führerschein aus, bei dem es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Falsifikat handeln dürfte. Das Dokument wurde sichergestellt. Dem 47-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.



Lohne - Verkehrsunfall



Am Dienstag, 02. Januar 2024, kam es um 18.15 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 47-jähriger Mann aus Lohne befuhr mit seinem Pkw die Dinklager Straße aus Richtung Dinklage kommend. Im Streckenverlauf beabsichtigte er, auf ein Grundstück aufzubiegen. Hierbei übersaht er einen vorfahrtsberechtigten 66-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne, welcher die Dinklager Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde der 47-Jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3200 Euro.