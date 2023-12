Friesoythe - Sachbeschädigung von Holzbank Unbekannte warfen in der Nacht von Donnerstag, 30.11.2023, auf Freitag, 01.12.2023 eine, an der Straße "Südlicher Küstenkanal" aufgestellte Holzbank in den Küstenkanal und zerstörten diese dadurch.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Friesoythe (04491/9339-0) entgegen.