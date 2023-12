Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntagmorgen, 03.12.2023 gegen 7:30 Uhr stellte die Polizei Friesoythe bei einem VW-Fahrer aus Quakenbrück einen Atemalkoholgehalt von 1,46 Promille fest.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Der 29-Jährige, der auf der Friesoyther Straße in Ellerbrock unterwegs war, konnte darüber hinaus keinen Führerschein nachweisen. Das Fahrzeug war zudem nicht ausreichend versichert. Die Beamten der Polizei leiteten drei Verfahren gegen ihn ein. Das Fahrzeug wurde stillgelegt.



Saterland - Trunkenheit im Verkehr



Am Sonntagmorgen gegen 1:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann die Hauptstraße im Saterland mit einem sogenannten E-Scooter. Die Beamten der Polizei Friesoythe stellten im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholwert von 2,23 Promille fest. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Bösel - Trunkenheit im Verkehr



Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Friesoythe fiel am Sonntagmorgen, 03.12.2023 gegen 4:40 Uhr ein Mazda-Fahrer auf der Garreler Straße in Bösel auf, welcher in Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten einen Atemalkoholgehalt von 1,01 Promille feststellen. Neben einem eingeleiteten Strafverfahren droht dem Mann nun der Verlust der Fahrerlaubnis.