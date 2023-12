Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen / Verdacht der Alkoholbeeinflussung Am Mittwoch, 6.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, gegen 3.30 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Bakum auf der B72 in Richtung Friesoythe. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Emstek fuhr in entgegengesetzter Richtung. Dieser sei nach Zeugenangaben in Schlangenlinien gefahren und geriet dann in den Gegenverkehr, wo die beiden Fahrzeuge kollidierten. Beide unfallbeteiligten Fahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.