Friesoythe - Verkehrsunfall Am Mittwoch, 06.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, kam es gegen 06.25 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr die Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Markhausen. Aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit bei schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen kam er im Straßenverlauf nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit einem Telefonmasten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person



Am Mittwoch, den 06.Dezember 2023, gegen 11.30 Uhr, kam es in der Falkenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Saterländerin setzte ihren PKW rückwärts und übersah dabei einen 81-jährigen Fußgänger, der sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Hofzufahrt, neben einer Mülltonne befand, und kollidierte mit diesem. Der 81-jährige erlitt leichte Verletzungen.