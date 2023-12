Friesoythe - Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Bäckerei Am Samstag, 09.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, gegen 19.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Böseler Straße und entwendeten eine Geldkassette. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (04491-93390) entgegen.



Saterland OT Strücklingen - 71-Jähriger verwechselt Bremse mit Gaspedal und fährt rückwärts gegen das Mauerwerk eines Verbrauchermarktes (mit Bild)



Am Montag, 11. Dezember 2023, kam es gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße zu einem Unfall mit hohem Sachschaden: Ein 71-Jähriger aus dem Saterland beabsichtigte, den Stellplatz seines MERCEDES-BENZ GLC auf dem Parkplatz rückwärts zu verlassen, nachdem er seine Einkäufe getätigt hatte. Hierbei verwechselte er jedoch Bremse und Gaspedal, sodass sein PKW rückwärts gegen das Mauerwerk des Supermarktes stieß. Durch die Kollision wurden der Pkw und das Mauerwerk stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro. Der 71-Jährige blieb unverletzt.