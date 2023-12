Friesoythe - Diebstahl eines Baustellenradios Zwischen Sonntag, den 17.Dezember 2023, gegen 13.30 Uhr und Montag, den 18.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, um 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus dem Büro eines Firmenkomplexes am Sandkamp ein Baustellenradio. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.



Bösel - Sachbeschädigung auf Friedhofsgelände



Zwischen Montag, den 11. Dezember 2023, gegen 12.00 Uhr und Samstag, den 16. Dezember 2023, gegen 12.00 Uhr, kam es auf dem Friedhofsgelände Auf dem Rahe zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Personen wurde die Steele eines dortigen Urnengrabes beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.



Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Montag, den 18.Dezember 2023, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Straße Scheefenkamp. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.



Barßel - Verkehrsunfallflucht



Am Freitag, den 15. Dezember 2023, zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße, auf dem Parkplatz einer dortigen Heizungsbaufirma, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte einen dort abgestellten Tesla und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Tesla entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.