Friesoythe - Unbekannter versucht Verbrauchermarkt zu überfallen Am Dienstag, 19.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, gegen 21.00 Uhr, um die Zeit des Geschäftsschlusses, wartete ein Mitarbeiter am Haupteingang eines Verbrauchermarktes in der Altenoyther Straße auf seine Kollegin, als ein bislang unbekannter Täter mit einem mutmaßlichen Holzknüppel an ihn herantrat und ihn in den Markt zurückdrängte. Im Verbrauchermarkt forderte der unbekannte Täter in englischer Sprache mit Akzent die Herausgabe von Geld. Nachdem der Mitarbeiter ihm kein Geld geben konnte und die Mitarbeiterin weiter in den Markt hinein flüchtete, verließ er wenig später ohne Diebesgut den Verbrauchermarkt und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter soll ca. 195cm groß gewesen sein. Er hatte eine kräftige/stämmige Statur und war u.a. bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer blauer Jeans. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.