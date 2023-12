Friesoythe - Einbrüche in zwei Werkstätten Zwischen Mittwoch, 20. Dezember 2023, 21.00 Uhr und Donnerstag, 21.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, 6.50 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in eine Werkstatt in der Emsstraße ein und entwendete aus dem Büro Bargeld.

Im ähnlichen Zeitraum, zwischen 18.00 Uhr und 7.40 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Werkstatt. Diesmal jedoch in der Huntestraße. Hier wurde ein Tresor angegangen und Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 93390 entgegen.



Barßel - Heuballen geraten in Brand



Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 15:15 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand in der Erlenstraße. Hier waren aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Strohballen in einem dortigen Stallgebäude in Brand geraten. Durch das Feuer wurde auch das Dach beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel war mit sechs Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz. Über die Höhe des Schadens können noch keine Aussagen getroffen werden.



Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, 11.54 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer auf der Altenoyther Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Der Mann aus Friesoythe war jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Barßel - Verkehrsunfallflucht



Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Mercedes-Benz Vito Tourer, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Am Krumme Kamp stand. Anschließend entfernte sich die unfallversursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.



Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen



Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 15.33 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der Sedelsberger Straße und wollte nach links in die Straße Am Alten Hafen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Autofahrerin aus Friesoythe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 36-Jährige und die 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.