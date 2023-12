Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, den 27.Dezember 2023, gegen 06.20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger aus Bockhorst mit seinem weißen Renault Megane die Bundesstraße B401 in Richtung Oldenburg.

Cloppenburg/Vechta (ots) - In Höhe der Kreuzung Sedelsberg/Neuscharrel fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem PKW aus Neuscharrel kommend über die B401. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 55-jährigen und stieß mit diesem zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte eine Beschädigung im linksseitigen Heckbereich aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 in Verbindung zu setzen.



Barßel - Unfallverursacher wird gegenüber Jugendlichen handgreiflich und flieht



Am Mittwoch, den 27.Dezember 2023, gegen 22.00 Uhr, befuhren ein 17-jähriger Barßeler und eine 16-Jährige aus Zetel mit ihren Fahrrädern den Radweg entlang der Hauptstraße in Richtung Bollingen. Im Streckenverlauf kam ihnen ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters entgegen. Er stieß mit dem Fahrrad der 16-Jährigen zusammen. Nach dem Zusammenstoß gerieten die Beteiligten miteinander in Streit. Nach Angabe der Jugendlichen habe der Fahrer des E-Scooters sie zunächst verbal beleidigt und den 17-Jährigen letztlich mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Anschließend sei er von der Unfallstelle in Richtung Barßel geflohen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Bei dem Fahrer soll es sich um eine männliche, ca. 25 bis 30 Jahre alte, kräftige Person mit einer Körpergröße von ca. 175 cm und dunklem Dreitagebart gehandelt haben. Der Mann habe Deutsch mit Akzent gesprochen. Er sei bekleidet gewesen mit einer Jogginghose, schwarzen Sneakern und blauer Regenjacke. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.



Friesoythe OT Augustendorf - Zeugenaufruf nach Hundebiss



Am Dienstag, 26. Dezember 2023, kam es gegen 16.00 Uhr in einem Waldstück entlang der Dwergter Straße, Ecke Dorfstraße, zu einem Hundebiss zum Nachteil eines 34-Jährigen aus Lastrup und dessen Jagdhund. Der Mann ging zur genannten Zeit in Begleitung einer 29-jährigen Frau, ebenfalls aus Lastrup, mit seinem angeleinten Jagdhund in diesem Waldstück spazieren. Plötzlich sei zunächst ein Golden Retriever (ggf. Mischling) und wenig später ein weiß-grauer Hund (möglicherweise ein Pitbull) auf ihn zugelaufen gekommen. Dieser habe ihn mehrfach ins Bein gebissen und letztlich auch seinen Jagdhund angegriffen und verletzt. Der Hund sei schließlich weggelaufen. Ca. 50 Meter von den Betroffenen entfernt habe eine Frau mittleren Alters gestanden, welche mit einer Outdoorjacke und einer Jeans bekleidet gewesen sei.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dieser um die Halterin der beiden Hunde gehandelt haben dürfte. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Frau bzw. den beiden Hunden machen kann, wende sich bitte an die Polizei Friesoythe, Tel.: (04491) 93390.