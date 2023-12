Bösel - Einbruch in Bäckerei In der Zeit zwischen Mittwoch, den 27.Dezember 2023, gegen 19.30 Uhr, und Donnerstag, den 28.Dezember 2023, um 04.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei an der Friesoyther Straße ein und entwendeten Bargeld.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.



Bösel - Verkehrsunfallflucht



Zwischen Mittwoch, den 20.Dezember 2023, gegen 16.00 Uhr, und Donnerstag, den 21. Dezember 2023, um 13.00 Uhr, kam es auf dem Grundstück einer Fahrschule in der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte ein dort abgestelltes WEINSBERG Wohnmobil, Modell R58. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.