Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person Am Montagabend, 1. Januar 2024, kam es in Altenoythe zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Gegen 17.33 Uhr querte in der Dunkelheit ein 58-jähriger Friesoyther zu Fuß die Altenoyther Straße in Richtung Altenoyther Ringstraße.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Zu dieser Zeit befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Altenoyther Straße in Richtung Altenoythe. Hier kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der 58-jährige Mann auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von einem entgegenkommenden Pkw einer 67-jährigen Frau aus Edewecht überrollt. Der Fußgänger erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst/Notarzt waren auch die Freiwillige Feuerwehr Altenoythe sowie die PSNV zur Erstbetreuung im Einsatz.



Friesoythe - Pkw-Diebstahl



Am Montag, 1. Januar 2024, zwischen 1.30 Uhr und 10.30 Uhr, wurde ein schwarzer Hyundai Terracan, welcher auf dem Grundstück eines Hauses in der Böseler Straße stand, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.



Friesoythe - Sachbeschädigung an Zaun



Am Montag, den 1. Januar 2024, zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen einen Lamellenzaun und die Verankerung eines Tores am Südlichen Küstenkanal. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.



Ramsloh- Sachbeschädigung an PKW durch Feuerwerkskörper



In der Zeit zwischen Donnerstag, den 28. Dezember 2023, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 1. Januar 2024, um 18.44 Uhr, wurde ein geparkter PKW durch eine Rakete beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.



Sedelsberg - Pkw-Fahrer steht im Verdacht, Kind gefährdet zu haben.



Am Samstag, 30. Dezember 2023, wurde gegen einen Autofahrer aus dem Saterland, Anzeige erstattet. Dieser steht im Verdacht, an diesem Tag, gegen 14.45 Uhr, im Bereich der Hüllener Straße durch seine Fahrweise mit einem blauen VW ein fahrradfahrendes Kind aus dem Saterland gefährdet zu haben. Der Junge konnte demnach mit seinem Fahrrad im letzten Moment zur Seite fahren und abspringen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, mit der Polizei in Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 Kontakt aufzunehmen.