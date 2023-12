Cloppenburg - Diebstahl in Blumengeschäft Am 06.12.2023, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr, verwickelte ein unbekannter männlicher Täter einen Angestellten eines Blumengeschäftes in der Cappelner Straße in 49661 Cloppenburg zunächst in ein Gespräch, um dann in einem unbemerkten Moment 700 Euro Bargeld aus der Kasse zu entnehmen.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Eine unbekannte Mittäterin lenkte eine weitere Angestellte in der Zwischenzeit ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.



Emstek - Wohnungseinbruchdiebstahl



Im Tatzeitraum vom 09.12.2023/18:45 Uhr bis zum 10.12.2023/00:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Terrassenfensters Zugang in ein Wohnhaus im Meisenweg in 49685 Emstek und entwendete diversen Schmuck. Der genaue Schadenswert ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 gerne entgegen.



Lastrup - Sachbeschädigung an Jugendeinrichtung



Im Tatzeitraum vom 08.12.2023/15:00 Uhr bis zum 09.12.2023/07:18 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Jugendtreffs in der Wallstraße in 49688 Lastrup. Der Schadenswert wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup unter der Rufnummer 04472/932860 in Verbindung zu setzen.



Cappeln - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol



Am 09.12.2023, um 23:00 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger aus Cappeln die Cloppenburger Straße in 49692 Cappeln, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,10 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 48-Jährigen wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.



Emstek - Verkehrsunfallflucht



Am 08.12.2023, um 08:15 Uhr, beabsichtigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger an der Kreuzung Cappelner Straße/Alte Bundesstraße in 49685 Emstek nach rechts auf die Alte Bundesstraße abzubiegen. Dabei touchierte der Fahrzeugführer den PKW der dort verkehrsbedingt wartenden 59-Jährigen aus Cloppenburg. Es entstand Sachschaden am PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 gerne entgegen.