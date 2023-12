Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Kleinkraftrad In der Zeit von Freitag, 22.12.2023, 20.00 Uhr, bis Samstag, 23.12.2023, 14:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kleinkraftrad von einer Hofeinfahrt in der Wilhelmstraße in Essen (Oldenburg).

Cloppenburg/Vechta (ots) - Es handelt sich um ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Peugeot, Modell Jetforce. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter 05432 803840.



Schneiderkrug - Verkehrsunfall mit Verletzten



Am Samstag, 23.12.2023, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Garreler mit einem Pkw VW die Straße Hoher Weg und beabsichtigte, nach links in die Hansestraße in Richtung Schneiderkrug abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 35-jährigen Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw Daimler die Hansestraße in Richtung Ahlhorn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich die Fahrzeugführerin des Daimler leichte Verletzungen zuzog. Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.



Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr



Am Sonntag, 24.12.2023, gegen 02.45 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Molberger mit einem Opel die Molberger Straße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass sich mit ihm weitere acht Personen im Fahrzeug befanden. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,96 %o. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er einen gefälschten Führerschein vorgezeigt hat. Der Führerschein wurde sichergestellt.