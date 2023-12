Visbek - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitag, den 15.12.2023 gegen 15:20 Uhr wir der PKW eines 25-jährigen Visbeker auf der Rechterfelder Straße kontrolliert.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Während der Kontrolle ergibt sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Nach erfolgtem Drogenvortest auf der Wache des Polizeikommissariates Vechta wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Dinklage - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen



Am 15.12.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es in Dinklage auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein 69-jähriger Mann aus Dinklage befuhr die Lohner Straße in Richtung Lohne. Mit in seinem PKW saß ein weiterer 35-jähriger Dinklager. Kurz nach einem Kreisverkehr beabsichtigt er nach links auf ein Grundstück aufzufahren. Hierbei übersieht er einen entgegenkommenden PKW. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus Lohne. Bei ihm saß ein 23-jähriger Lohner mit im Auto.

Die beiden Beifahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Außerdem entstanden Sachschäden von ungefähr 30.000EUR.



Lohne - Urkundenfälschung / Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am 16.12.2023, konnte gegen 23:50 Uhr bei einer Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 20-jährige händigt einen ausländischen Führerschein aus, der augenscheinlich gefälscht ist.

Das entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.