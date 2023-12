In der Nacht zu Samstag, 16.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, gegen kurz nach drei Uhr, haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Hauptstraße gesprengt. Die Polizei hatte eine Einbruchmeldung erhalten, zudem hörte ein Bewohner des betroffenen Objektes einen lauten Knall und die Alarmanlage. Streifenwagen wurden sofort entsandt.



Als die Polizeibeamten kurz darauf am Einsatzort eintrafen, waren die Unbekannten bereits geflüchtet. Die unbekannten Personen hinterließen einen erheblichen Schaden am Geldautomaten, zudem wurden einige Glaselemente der Filiale beschädigt. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt worden ist.



Die Polizei hat das betroffene Gebäude abgesperrt, es wurde durch Delaborierer überprüft.



Außerdem war auch die Feuerwehr im Einsatz.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Umstände wahrgenommen haben, Angaben zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder zu den flüchtigen Personen machen können, melden sich bitte bei der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600.