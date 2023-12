Cloppenburg - Taxifahrerin überfallen Am Donnerstag, 30. November 2023, gegen 00.00 Uhr, nahm eine Taxifahrerin einen Fahrgast am Bahnhof in Cloppenburg auf.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Während der Fahrt, etwa 10 - 15 Minuten später, zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Taxi in der Cappelner Straße befunden, bedrohte der Unbekannte sie mit einem Gegenstand und forderte Geld von ihr. Die Taxifahrerin hielt an, nutzte eine günstige Gelegenheit und floh zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück und schließlich zu einem Wohnhaus, um sich dort Hilfe zu suchen. Persönliche Gegenstände und eine Geldbörse, die sie zurückgelassen hatte, wurden entwendet, jedoch teilweise wieder in Tatortnähe aufgefunden. Einer dieser persönlichen Gegenstände blieb jedoch verschwunden. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass sich dieser Gegenstand in einem Wohnhaus in Cloppenburg befinden könnte. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete in der Nacht noch die Durchsuchung des Wohnhauses an.



Während der Durchsuchungsmaßnahmen zeigte sich einer der Bewohner äußerst aggressiv. Er beleidigte die Polizeibeamten und störte die polizeilichen Maßnahmen, sodass ein Platzverweis ausgesprochen werden musste, dem er allerdings nicht nachkam. Im weiteren Verlauf stürmte er auf einen Polizeibeamten zu, sodass das zuvor angedrohte Reizstoffsprühgerät zum Einsatz kommen musste. Anschließend beleidigte er erneut und mehrfach den Polizeibeamten, bevor er sich in seine Wohnung begab.



Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnte der persönliche Gegenstand sichergestellt werden. Aktuell wird mehreren möglicherweise tatrelevanten Hinweisen nachgegangen, um die Tat aufzuhellen. Die Ermittlungen dauern weiter an. Derzeit können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben werden.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 zu melden.



Cloppenburg - Ladendieb schlägt um sich



Am Mittwoch, 29. November 2023, zwischen 15.45 Uhr und 15.55 Uhr, entwendete eine männliche Person Kleidung in einem Textilwarengeschäft in der Lange Straße. Als eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam wurde und den Mann ansprach und den Tatverdächtigen festhalten wollte, riss sich dieser los und schlug um sich. Anschließend flüchtete er. Der Mann soll ca. 55 Jahre alt gewesen sein. Er soll ein faltiges Gesicht, einen dunklen Drei-Tage-Bart und dunkle Haare getragen haben. Er war dunkel bekleidet und trug eine Schieber-Mütze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.