Lohne - Nachtragsmeldung zum entwendeten Maserati Ghibli Trofeo

Cloppenburg/Vechta (ots) - Gestern Morgen wurde in Lohne ein schwarzer Maserati entwendet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5665812).

Der damit verbundene Zeugenaufruf wurde auch in den digitalen Medien verbreitet und zog so auch überregional große Aufmerksamkeit auf sich.

Eine 76-jährige Frau aus Hannover hatte das Fahrzeug am Vormittag des 06. Dezember 2023 auf einem öffentlichen Parkplatz in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnanschrift festgestellt. Sie informierte umgehend die Polizei, nachdem sie den Zeugenaufruf gesehen hatte. Hinweise auf den bzw. die Täter haben sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an.