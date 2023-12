Lohne - Maserati entwendet Am 6.

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dezember 2023, gegen 5.45 Uhr, wurde ein schwarzer Maserati Ghibli Trofeo von einem Grundstück in der Landwehrstraße entwendet. Das Fahrzeug stand unter einem dortigen Carport. Der Maserati fuhr dann in Richtung Bergweg davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe - auch in der Zeit vor der Tat - beobachtet. Wir bitten die Anwohner darum, Videoüberwachungsaufnahmen auf verdächtige Personen hin zu überprüfen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.



Außerdem legen wir allen Eigentümerinnen und Eigentümern von

Fahrzeugen mit KeylessGo nochmals folgende Präventionshinweise ans

Herz: - Legen Sie den Schlüssel - auch innerhalb des Hauses - nicht

in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür, bzw. in der Nähe des

Fahrzeugs ab.



- Stellen Sie Ihr Fahrzeug - wenn möglich - in einer

verschließbaren Garage ab.



- Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B.

durch Aluminiumhüllen oder Blechdosen) ab. Machen Sie doch mal

den Selbsttest: Wenn sich das Fahrzeug sich nicht öffnet, obwohl

Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür

halten, haben Sie ausreichend Sicherheit.



- Sie können auch den Hersteller Ihres Fahrzeuges fragen, ob für

Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann.



- Grundsätzlich gilt: Informieren Sie die Polizei bei verdächtigen

Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft. Das kann etwa ein Auto sein,

das dort augenscheinlich nicht hingehört oder verdächtige Personen,

die sich z.B. auffällig für abgestellte Fahrzeuge interessieren.



Ausführliche Informationen finden Sie auch auf: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/