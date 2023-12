Unbekannte wollten am Donnerstag (21.12.23) in ein Haus am Huningweg in Davensberg einbrechen.

Coesfeld (ots) - Gegen 18.15 Uhr gelang es den Tätern nicht, ein Fenster aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.