In der Nacht zu Samstag (11.11.23) sind Unbekannte in ein Haus an der Ottmarsbocholter Straße in Davensberg eingebrochen.

Coesfeld (ots) - Zwischen 17 Uhr am Freitag (10.11.23) und 12.45 Uhr am Samstag schlugen die Täter die Terrassentür ein. Sie flüchteten mit einem Lautsprecher.



Nach jetzigen Erkenntnissen übernachtete der bislang unbekannte Tatverdächtige in dem Vorraum der Volksbank im Ascheberger Ortsteil Davensberg. Gegen 23.20 Uhr löste die Vernebelungsanlage aus und der Unbekannte flüchtete.

Mit Hilfe der Lichtbildern aus der Bank sucht die Polizei in Lüdinghausen nun nach dem Tatverdächtigen.



Die Lichtbilder befinden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW.

Hier der Link zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/121045



Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.