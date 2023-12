Einen geparkten Ford Transporter beschädigte der bislang unbekannte Fahrer eines weißen VW Bulli mit einer blauen Aufschrift.

Coesfeld (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Freitag (1.12.) gegen 16 Uhr den Bulli, der sich in Richtung Dr. Pistorius Straße von Unfallstelle entfernte ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.