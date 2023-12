Ein Behördenfahrzeug (Opel Movano) vom Kreis Coesfeld sicherte am 20.12.2023, gegen 11.20 Uhr, die Grünarbeiten auf der Südallee in Ascheberg und war zu diesem Zweck am Fahrbahnrand abgestellt.

Coesfeld (ots) - Das Fahrzeug war zur Absicherung mit gelben Rundumkennleuchten und doppeltem gelben Blicklicht am Heck abgestellt, als ein Wohnmobil in gleicher Richtung links daran vorbeifuhr und den Spiegel der Fahrerseite touchierte und dieser abriss.

Das Wohnmobil verlangsamte deutlich seine Geschwindigkeit, hielt aber nicht bis zum Stillstand an, sondern setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen beobachteten den Unfall und konnten Kennzeichenfragmente erkennen. Demnach kam das Wohnmobil aus Coesfeld.



Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.