Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am 11.12.2023, gegen 16.30 Uhr, die L577 in Billerbeck in Fahrtrichtung Nottuln.

Coesfeld (ots) - Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 45-jährige Rosendahlerin ebenfalls die L577 in entgegengesetzter Richtung. Auf gleicher Höhe scherte der unbekannte Autofahrer kurz aus und kollidierte mit dem Auto der Rosendahlerin. Es kam zum Unfall bei dem der Außenspiegel des Autos der 45-Jährigen beschädigt wurde. Danach bremste der Unbekannte zunächst, flüchtete anschließend dann doch. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein helles Auto handeln. Am Steuer saß vermutlich eine weibliche Person von kräftiger Statur.



Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.