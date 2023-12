null.

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (5.12.) die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung am Bergmanns Weg aufgehebelt.

Im Inneren durchwühlten sich Schränke und Schubladen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Sie stahlen einen leeren Haushaltstresor und Bekleidungsgegenstände.

Die Tatzeit liegt zwischen 16.00 und 19.30 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.