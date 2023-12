In Folge eines Gedränges mehrerer Schulkinder vor dem einfahrenden Bus an einer Haltestellte in Coesfeld kam es am Montag (4.12.) gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Coesfeld (ots) - Hierbei wurde eine 10-jährige Schülerin aus Billerbeck aus unbekannter Richtung in Richtung des Busses gedrückt und verletzte sich an der Hand. Der Unfallverursacher war aufgrund der Gesamtsituation und des Gedränges nicht festzustellen. Die Geschädigte wurde mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Coesfeld verbracht.