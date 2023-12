Am Freitag (08.12.2023) gegen 19.00 Uhr, verwickelten ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau in einem Baumarkt auf der Dülmener Straße in Coesfeld, die Kassiererin in ein Gespräch auf Englisch und versuchten mehrfach in die offene Kasse zu greifen.

Coesfeld (ots) - Dies konnte die Angestellte mehrfach verhindern.

Beim Aushändigen des Wechselgeldes habe die Zeugin sich leicht zur Seite drehen müssen, um diesem das Geld aushändigen zu können. Die weibliche Begleitung des Mannes habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Blickfeld behalten können.



Wie im Nachhinein bekannt wurde, lenkte eine weiterer Person die Angestellte der zweiten Kasse zum selben Zeitpunkt ebenfalls ab.



Danach fiel auf, dass ein mittlerer dreistelliger Betrag in der Kasse fehlte.



Die Diebe entwendeten vermutlich ausschließlich 50 Euroscheine.



Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:



Person 1. (unbekannter Mann)



- männlich

- südeuropäisches Erscheinungsbild

- ca. 40-50 Jahre

- ca. 180-185 cm

- kräftig/athletische Gestalt

- schwarze Haare

- Vollbart

- Brille

- adretter Kleidungsstil



Person 2. (o.g. weibliche Begleitperson des Mannes)



- weiblich

- südeuropäisches Erscheinungsbild

- ca. 40-50 Jahre

- korpulent

- schwarze Haare



Person 3. (o.g. weibliche Person an Kasse 2)



- weiblich

- südeuropäisches Erscheinungsbild

- ca. 20-25 Jahre

- schwarze lange Haare



Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.