Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich eine 77-jährige Coesfelder bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus zugezogen.

Coesfeld (ots) - Sie befuhr gegen 9.10 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Hansestraße in Richtung Dülmener Straße. In Höhe des Bahnhofs beabsichtigte ein 30-jähriger Busfahrer aus Steinfurt mit dem Bus auf die Hansestraße abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Bus.

Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.