In der Nacht von Freitag (22.12.2023) auf Samstag (23.12.2023) drangen bislang unbekannte Täter in mindestens vier Autos auf dem Ried in Coesfeld auf und durchsuchten das Innere der Autos.

Coesfeld (ots) - Diebesgut erlangten sie lediglich bei einem Auto. Hier entwendeten die Täter etwas Münzgeld aus der Mittelkonsole.



Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.