Am 15.12.2023, gegen 16 Uhr, kam es auf der L581 in Coesfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos bei dem drei Personen verletzt wurden.

Coesfeld (ots) - Eine 69-jährige Autofahrerin aus Coesfeld beabsichtigte mit ihrem Pkw von einer Hofzufahrt nach links auf die L581 in Richtung Coesfeld abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des aus Richtung Hochmoor in Richtung Coesfeld fahrenden 48-jährigen Coesfelder. Dieser wiederum soll, nach mehreren Zeugenaussagen, deutlich schneller als die zugelassenen 70km/h unterwegs gewesen sein. Er wich der 69-Jäghrigen aus und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dabei überfuhr er mit der rechten Fahrzeugseite eine Verkehrsinsel. Auf der Gegenfahrbahn kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem 61-jährigen Autofahrer aus Velen, welcher die L581 in Richtung Hochmoor befuhr. Zu einer Kollision zwischen den beiden Coesfeldern kam es nicht. Bei dem Unfall verletzten sich der Coesfelder Autofahrer, der Velener und seine Beifahrerin schwer. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.



Da bei der Unfallaufnahme bei dem 48-Jährigen Coesfelder Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, entnahm man ihm im Krankenhaus eine Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher.



Der Unfallort blieb für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe abgestreut.