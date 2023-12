Am gestrigen Tag (13.12.2023) kam es in Coesfeld (Lette) auf der Straße "Geer" zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch.

Coesfeld (ots) - Gegen 18.40 Uhr nahm eine Hausbewohnerin ein lautes Geräusch wahr. Sie schaltete daraufhin das Flurlicht ein und fand wenig später ihre Terassentür aufgehebelt vor.



Bislang unbekannte Täter hatte zuvor die Jalousie der Terassentür hochgeschoben und die Tür aufgehebelt. Als sie das Licht im Flur wahrnahmen, flüchteten sie in unbekannte Richtung.



Erfolgreicher waren Einbrecher in einem anderen Einfamilienhaus auf der selben Straße. Hier hebelten sie ebenfalls eine rückwärtig gelegene Tür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke.



Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Der Einbruch erfolgte in der Zeit von 15.15 Uhr bis 19.00 Uhr



Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.