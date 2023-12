Unbekannte sind am Donnerstag (07.12.23) in ein Haus an der Meddingheide in Lette eingebrochen.

Coesfeld (ots) - Zwischen 6.10 Uhr und 20.30 Uhr brachen die Täter ein Fenster auf. Bisher steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.