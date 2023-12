Zweimal flüchteten Unfallbeteiligte von der Unfallstelle.

Coesfeld (ots) - Am 23.12.2023, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den auf einem Parkplatz in der Coesfelder Innenstadt (Pfauengasse) geparkten BMW eines 77-jährigen Coesfelders und flüchtete.



Eine 59-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen geriet am 24.12.2023, gegen 10.40 Uhr, auf der K12 in Coesfeld (Lette) in einen Verkehrsunfall mit einem ihr entgegenkommenden schwarzen Auto, wobei die Spiegel der Autos kollidierten.



Sie hielt an, der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



In beiden Fällen sucht die Polizei nach Hinweise zu den Unfallbeteiligten (02541-140).