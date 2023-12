Erster Polizeihauptkommissar Norbert Voßkühler tritt in die Fußstapfen von Martin Pollmann.

Coesfeld (ots) - Seit Anfang des Monats Dezember ist der Gescheraner der neue Leiter der Polizeiwache in Coesfeld, nachdem sein Vorgänger Martin Pollmann in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Bereits seit August letzten Jahres hat Norbert Voßkühler die Leitung der Polizeiwache kommissarisch übernommen, weil sein Vorgänger sich in der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit befand.



Voßkühler trat im Oktober 1990 in die Polizei des Landes NRW ein und wurde 1999 zur Kreispolizeibehörde Coesfeld versetzt.

Nachdem Fachhochschulstudium und der Beförderung in den gehobenen Polizeidienst übernahm Norbert Voßkühler verschiedene Führungsaufgaben in dieser Behörde.



Zum Verantwortungsbereich des Coesfelder Wachleiters, der als Regionalverantwortlicher auch Ansprechpartner für die Kommunen ist, zählen der Wachdienst und der Bezirksdienst für Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck und Rosendahl.



Nun haben ihm unser Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und der Abteilungsleiter Polizei, Thomas Eder ihm symbolisch den Schlüssel zum Dienstgebäude an der Daruper Straße in Coesfeld übergeben.



Wir wünschen ihm gutes Gelingen und viel Erfolg!