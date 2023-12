Sonntagmorgen (24.12., 01:00 Uhr) befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße 525 in Fahrtrichtung Nottuln.

Coesfeld (ots) - Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme war die Fahrtstrecke zeitweise -ohne große Beeinträchtigungen- gesperrt. Die Feuerwehr sorgte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die Mercedes A-Klasse (Totalschaden) wurde abgeschleppt.

Da in der Atemluft Alkoholgeruch festgestellt wurde und Anzeichen für den Missbrauch von Betäubungsmitteln bestand, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Die Entnahme der Blutprobe und die Versorgung der leichten (Hand und Oberkörper) Verletzungen erfolgten im Clemens-Krankenhaus in Münster.

Der 28-jährige Fahrer verließ gegen 03 Uhr das Krankenhaus und ließ sich mit einem Taxi nach Hause fahren; machte sich aber aus dem Staub ohne zu bezahlen. Fehler nur, dass er während der Heimfahrt vom vorausgegangenen Unfall erzählte und die vom Taxifahrer erhaltene Beschreibung auf ihn zutraf.

Der Führerschein konnte zunächst nicht sichergestellt werden, da dieser nicht mitgeführt wurde.

Den 28-Jährigen erwarten nun zwei Strafverfahren.