Bei den Geschädigten wurde am Freitag (01.12.23) in der Zeit zwischen 19.20 Uhr und 21.50 Uhr durch unbekannte Täter in das Wohnhaus eingebrochen.

Coesfeld (ots) - Im Haus wurde alles durchsucht. Was entwendet wurde, stand bei der Tatortaufnahme noch nicht fest.



Zeugenhinweise bitte an die Polizei Dülmen unter 02594-7930