An der Bischof-Kaiser-Straße wurde ein schwarzer Mercedes AMG C43 beschädigt.

Coesfeld (ots) - Zwischen 17.30 Uhr am Sonntag (31.12.23) und 14 Uhr am Montag (01.01.24) stand das Auto am Straßenrand. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.