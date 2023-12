Bislang unbekannte Täter brachen am 16.12.2023, in der Zeit von 09.50 Uhr bis 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Dülmen auf dem Brokweg ein.

Coesfeld (ots) - Hierzu hebelten sie ein rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Sie entwendete eine fünfstellige Summe an Bargeld. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete während der Tatzeit verdächtige Personen.

Demnach konnte er drei Tatverdächtige beobachten, die nach der Tat in einem silbernen Seat (Ibiza oder Leon) in Richtung Merfeld flüchteten.



Die Personen könne wie folgt beschrieben werden:



- 3 männliche Personen

- alle zwischen 20 - 25 Jahre alt

- eine Person hatte einen Vollbart

- alle ca. 170 - 175 cm groß

- eine Person trug: eine dunkle Jacke, beige Hose und Schirmmütze.

- zwei Personen trugen: Jogginghosen und Pullover. Darüber eine

enge Jacke und Wollmützen (dunkle Farbe).



Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.



Wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen, zögern Sie nicht und rufen sie umgehend die Polizei!