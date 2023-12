Zu einem Einsatz auf dem Schulhof des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums wurde die Polizei und die Feuerwehr am Sonntag (3.12.) um kurz vor 20 Uhr gerufen.

Coesfeld (ots) - Dort war ein Müllcontainer sowie ein E-Scooter in Brand geraten. Ein weiterer E-Scooter wurde durch das Feuer beschädigt.

Zeugen konnten insgesamt acht Jugendliche beobachten, die sich in unmittelbarer Nähe des Brandortes aufgehalten haben.

Alle Jugendlich waren dunkel bekleidet. Einer trug eine auffällige brauen Hose mit einem Totenkopfsymbol.

Die Polizei in Dülmen bittet Zeugen sich zu melden, Tel. 02594/7930.