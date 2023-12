Die Polizei hat am Dienstag (12.12.23) zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen.

Coesfeld (ots) - Als die Männer auf dem Düb-Parkplatz einen Streifenwagen entdeckten, verließen sie fluchtartig das Auto. Kurz darauf kehrten sie zurück, worauf die Polizisten sich entschlossen, den Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu stoppen. Die Beamten hielten das Fahrzeug mit dem 30-jährigen Fahrer auf einem Pendlerparkplatz in Haltern an.



Wie sich bei der Überprüfung der Personalien zeigte, sind der Mann und sein 29-jähriger Mitfahrer wegen Diebstahls polizeilich bekannt. Beide haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Während der Kontrolle stellten die Polizisten eine große Menge an Ware auf dem Rücksitz und im Kofferraum im vierstelligen Euro-Bereich fest. Dafür konnten die Männer den Polizisten keine Belege vorlegen, worauf sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erstmal vorläufig festgenommen wurden.



Zudem stellte sich bei dem Fahrer heraus, dass er betrunken war. Auf der Wache entnahm eine Ärztin dem 30-Jährigen eine Blutprobe, auch hinsichtlich eines Drogenkonsums, da der freiwillige Test ebenfalls positiv war. Nach einer Nacht im Gewahrsam wurden die beiden Männer nach erneuter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an.