Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Unbekannte am Donnerstagabend in eine Doppelhaushälfte im Dülmener Stadtteil Hausdülmen.

Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Einbruchszeit liegt zwischen 18.15 und 21.25 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.