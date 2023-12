Gestern (11.12.2023) kam es im Innenstadtbereich von Dülmen vermehrt zu Diebstählen an Fahrrädern.

Coesfeld (ots) - Die unbekannten Täter demontierten unverschlossene und verschlossenen Fahrradakkus von E-Bikes und entwendeten Fahrradbedienteile.



Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.



Die Polizei rät:



- Lassen sie keine Bedienteile am Fahrrad zurück, auch nicht für

kurze Zeit

- Schließen sie auch Akkus am Fahrrad ab/an

- Das Fahrrad an sich sollten sie natürlich auch mindestens an-

und abschließen.

- Wählen Sie als Abstellort einen gut einsichtigen Platz, damit

die Täter nicht ungestört agieren können

- Wer sein Fahrrad besonders schützen möchte, der verwendet einen

GPS-Tracker